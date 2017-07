Duelo expõe abismo financeiro

Frente a frente nesta noite, Goiás e Internacional são os dois clubes com maior poderio financeiro dentre os 20 clubes que disputam a Série B. Com essa vantagem sobre os adversários, a pressão sobre esmeraldinos e colorados aumenta na medida em que os dois ainda não conseguiram decolar no decorrer do 1º turno.O Goiás conseguiu ficar apenas uma rodada no G4 - grupo do...