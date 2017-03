Duelo contra o rebaixamento

A briga contra o rebaixamento terá mais um capítulo hoje. Em Iporá, no Estádio Ferreirão, o Iporá receberá o Rio Verde, às 15h30, em partida válida pela 5ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano. Com 8 pontos cada, os dois times aparecem à frente de Itumbiara e Anápolis, que são integrantes da zona do descenso, devido a critérios de desempates. Caçula da 1ª Divisão, o Ipo...