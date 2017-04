Dragãozinho é eliminado e só Goiás segue na Copa do Brasil Sub-20

O Atlético Goianiense foi goleado pelo xará mineiro e está eliminado da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira (13), o Dragãozinho perdeu por 3 a 0 para o Atlético Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), permitindo que o Galo revertesse a desvantagem.

No jogo da ida, o Atlético havia vencido, no Estádio Antônio Accioly, por 2 a 1, de virada. Assim, o Dragão não passa da 1ª fase da competição. O Galo enfrenta a Ponte Preta, que despachou o Botafogo na 1ª fase.

Nesta quinta-feira, os gols do Galinho foram marcados por Marco Túlio (duas vezes) e Evanderson.

No primeiro semestre, o Atlético se volta para o Campeonato Goiano. No segundo semestre, o clube disputa a Copa Goiás. As competições estaduais passaram a ser sub-19.