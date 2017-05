Dragão traz zagueiro do São Paulo e cede revelação da base

O zagueiro Breno, de 27 anos, é o 10º contratado do Atlético à disputa da Série A do Brasileiro. Na reserva do São Paulo, Breno será cedido ao Dragão até o fim do ano.

Em contrapartida, o Atlético cederá João Pedro, de 19 anos, por empréstimo - a multa rescisória dele é R$ 20 milhões - e com cláusula de negociação de 50% dos direitos econômicos caso o São Paulo queira contratá-lo em definitivo. Por enquanto, João Pedro fica no Atlético, como opção na Copa do Brasil

Breno despontou no São Paulo em 2007. Aos 17 anos, conquistou a Série A (2007) e foi eleito melhor zagueiro da competição. No ano seguinte, ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Pequim (2008), pela seleção brasileira.

Foi negociado com o Bayern, de Munique (Alemanha), não se adaptou muito bem, teve lesão no joelho e ainda foi acusado de colocar fogo na própria casa, em setembro de 2011. Chegou a ser condenado a 3 anos e meses de reclusão, mas foi beneficiado pouco tempo depois ao regime semiaberto. Em 2014, teve a pena suspensa.