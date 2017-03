Dragão testa time ideal em período sem jogar

Renovado em termos de elenco e, agora, vivendo a euforia pela contratação do atacante Walter, o Atlético busca encontrar a melhor formação durante o Estadual. Para isso, o técnico Marcelo Cabo tenta aproveitar as semanas sem partidas no meio de semana. Tem sido assim desde o dia 5, quando bateu o Itumbiara, por 3 a 0, fora de casa.

Depois, no dia 11, perdeu o clássico para o Goiás (2 a 1) e, domingo passado, foi a Catalão e venceu o Crac, fora, também por 3 a 0.

Assim, o Dragão tenta tirar algum proveito das pausas na tabela. Sábado, em Rio Verde, o time atleticano buscará engatar a sequência de duas vitórias seguidas no Estadual - isso ainda não foi possível.

“É importante ter semana cheia de trabalho, corrigir, buscar entrosamento. Nós temos de saber usar a isso a nosso favor porque, quando tivermos jogos no meio de semana, o tempo fica mais curto para treinar”, disse o lateral esquerdo Wanderson que, definitivamente, ganhou a posição no time titular - ele também atuou como meia, pelo lado esquerdo, e fez gol da vitória sobre o Vila Nova, por 1 a 0, na cobrança de falta.

Nas duas próximas semanas, o Atlético volta a jogar no meio de semana. Dia 29, terá a Aparecidense pela frente, no Estádio Olímpico. Na sequência, pega o Anápolis em 2 de abril (domingo), fora de casa.

Na partida de sábado, em Rio Verde, Marcelo Cabo terá à disposição quatro jogadores que desfalcaram o time em Catalão: o zagueiro Roger Carvalho (recuperado de lesão), o meia Luiz Fernando, o volante Betinho e o atacante Júnior Viçosa, que estavam suspensos.

Uma das dúvidas será no ataque, entre Júnior Viçosa e o jovem João Pedro, destaque em Catalão com os três gols da vitória.

Contratações

Regularizado semana passada e estreante na vitória por 3 a 0 sobre o Crac, o zagueiro e volante João Filipe foi o último jogador contratado para o Estadual. Como o prazo para regularizar contratações está fechado, o Dragão vai com o que tem até o fim do Goianão. Depois, alguns jogadores deverão ser liberados enquanto o clube contratará mais reforços para a Série A.

Walter, que veio do Goiás, só poderá ser escalado na Série A, a partir de maio. O atacante já atuou pela Copa do Brasil e no Estadual pelo alviverde e não pode defender outra equipe nas duas competições. “Todo mundo conhece o Walter e sabe que ele é um grande jogador. Não poderá jogar, agora, mas se colocou à disposição para ajudar nos treinamentos”, disse Wanderson.