Dragão terá mudanças para fechar 1ª fase, contra Goianésia

O jogo de domingo, diante do Goianésia, é o último do Atlético na 1ª fase do Estadual. Garantindo na semifinal, e só à espera da definição de quem será adversário na próxima fase, o Dragão usa a partida contra o Azulão do Vale, no Estádio Olímpico, às 16 horas, para dar ritmo a alguns jogadores e observar quem não teve muita chance no Goianão. Os contratados, que vieram no i...