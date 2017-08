Dragão tenta tirar encaixe do Coxa

Sem desempenho convincente no Goianão, o Atlético iniciou duas competições em nível nacional cheio de expectativas positivas. Empatou com o Flamengo (0 a 0) pela Copa do Brasil (fora de casa) e, depois, foi goleado pelo Coritiba (4 a 1). Foi o primeiro aviso de que o Dragão não estava bem e teria dificuldades para enfrentar os gigantes do futebol brasileiro. Neste sábado (1...