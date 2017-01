Dragão se reapresenta sem capitães e com novidades no elenco

A versão 2017 do Atlético, de volta à elite nacional após a conquista inédita do título da Série B do Brasileiro (2016), inicia hoje a pré-temporada com novidades, algumas apostas e onze remanescentes da vitoriosa equipe do ano passado. A reapresentação será às 9 horas, no CT do Dragão, que está em reforma. A comissão técnica usará parte da estrutura para trabalhos físic...