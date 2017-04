Dragão quer fogo novo em preparação para Série A

Eliminado domingo passado na semifinal do Goianão, o Atlético só voltará a disputar partida oficial no dia 10 de maio, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, fora de casa. Até lá, segue o processo de reformulação e preparação à Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Neste sábado (29), às 9h30, o time atleticano fará amistoso no Estádio Antônio Accioly, que terá os portões abertos ao público, contra o Anápolis, que também se prepara, mas à Série D.

Seis dos sete contratados estão na formação titular do Dragão: Eduardo (lateral), Marcão e Igor (volantes), Walter, Walterson e Everaldo (atacantes). O time atleticano deverá iniciar o jogo-treino com Klever; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Jorginho e Walter; Walterson e Everaldo. Outros jogadores deverão ser utilizados pelo técnico Marcelo Cabo, como Marcos, Felipe, Bonfim, Betinho, João Pedro, Denilson, João Vitor e Júnior Viçosa.

O recém-contratado volante André Castro ainda não tem condições de jogo. À exceção de Walter, que acertou com o Atlético logo após ser dispensado pelo Goiás, os novos reforços vieram do futebol paulista, no qual disputaram o Paulistão.

“Estamos formatando nova equipe. São cinco novos jogadores, o Ricardo Silva está retornando à posição (zagueiro) de titular. Temos de correr contra o tempo. Ter 15 dias para remontar a equipe para jogar diante do Flamengo é pouco tempo”, revelou o técnico Marcelo Cabo, que forma nova base “com variações táticas e a presença de Walter, próximo à área rival, mas sem jogar como atacante de área”, como disse.

No Anápolis, que estreará na Série D em 21 de maio, contra o Ceilândia, a base vice-campeã do Estadual 2016 foi mantida, apesar de não ter repetido o desempenho. O treinador é Waldemar Lemos, que deverá escalar Wagner Bueno; Marcelo, Igor, Marlon, Izaldo; Neílson, Hélder, Felipe Baiano e Lucas Sotero; Deivid e Tiago Cavalcanti.