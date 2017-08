Dragão não joga a toalha e acredita que pode surpreender líder Corinthians

Dez pontos separam o Dragão do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Cada jogo será fundamental para o Atlético se manter na elite do futebol nacional. Ciente da situação do clube no Campeonato Brasileiro, o elenco sabe que podem render mais e ainda não jogou a toalha.

O atacante Luiz Fernando mostra confiança e dá receita para o jogo contra o líder Corinthians, adversário de sábado (26). "Tem de ir lá e fazer nosso jogo, entrar focado, fazer bela partida para sair com resultado positivo", aponta. O jogador também diz querer bater sua meta de 10 gols da temporada passada. Em 2017, Luiz Fernando tem 6 gols marcados – 5 no Goianão e 1 na Série A.

O clube goiano tem a terceira pior média de aproveitamento na história dos pontos corridos, conquistou apenas 15 pontos, 23,8% dos que disputou. Nesse quesito, só perde para o América-RN (14,9% em 2007) e Náutico (17,5% em 2013) - ambos terminaram o campeonato na lanterna com 17 e 20 pontos respectivamente.

Para o jogo de sábado (26) contra o líder Corinthians, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro, o Dragão trabalha forte e junta forças para surpreender o Timão em Itaquera. Nem mesmo a derrota para o Flamengo na última rodada, por 2 a 0, tirou a confiança do Atlético. O time acredita que ainda pode se manter na Série A e vai usar o revés corintiano para o Vitória também na última rodada como combustível extra.

Para a difícil missão de impor ao Corinthians a segunda derrota consecutiva em casa, o Atlético apresenta novidades. Uma delas é o atacante Niltinho, que não enfrentou o Flamengo por causa de dores no joelho e pode estar à disposição do técnico João Paulo Sanches. Até o jogo contra o Coritiba, quando se machucou, Niltinho fez oito partidas seguidas pelo Dragão.