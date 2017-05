Dragão monta 3 times em 6 meses

O Atlético conquistou, no ano passado, a Série B. Após fazer o último jogo em novembro, a base campeã foi desmontada. Pra 2017, ficaram só 10 atletas campeões - entre eles, 3 são goleiros. Neste ano, a base foi remontada com apostas, para serem testadas durante jogos do Estadual, junto aos 10 que permaneceram. É a segunda base formada no Dragão, mas o diretor de futeb...