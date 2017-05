Dragão já tem time-base para enfrentar Flamengo

Na quarta-feira (10), o Atlético encara o primeiro desafio do ano válido por uma competição nacional - a Copa do Brasil, em que vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã. Aos poucos, nos treinos, o técnico Marcelo Cabo formata o time-base para este jogo. Como não poderá contar com Walter, que já atuou pela Copa do Brasil no Goiás, o Dragão terá Júnior Viçosa no ataque e o banco de reservas formado por jovens, de fora e da base.

Na vitória de 1 a 0 sobre a Aparecidense, no Estádio Antônio Accioly, Marcelo Cabo iniciou o jogo-treino com Klever; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Marcão; Betinho, Jorginho, Walterson e Everaldo; Júnior Viçosa. Ele usará o esquema 4-1-4-1. Everaldo, em bela cobrança de falta, fez o único gol da partida.

Durante o jogo, entraram os goleiros Marcos e Felipe, o volante Silva, o zagueiro Bonfim, os atacantes João Pedro e João Vitor, os volantes André Castro, Evanderson e Guilherme Borges, os atacantes Walter, que se destacou, João Victor e Lucas Vinícius. O zagueiro Eduardo e o meia Andrigo, cedidos pelo Inter, só se apresentam no início da semana.