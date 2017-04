Dragão entra na fase das definições

Os próximos dias vão ser de definições no Atlético. Na verdade, elas começam hoje. Será dia de saber quem o Dragão encara nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube obteve direito de entrar na fase avançada da Copa do Brasil como campeão da Série B. No sorteio, o clube fica no pote B e terá, no torneio, rival do pote A que joga a Libertadores. Pode ser: Botafogo, ...