Dragão encaminha contratação de 8º reforço para elite

O Atlético está próximo de acertar a contratação do seu oitavo reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Andrigo, de 22 anos, deve chegar por empréstimo junto ao Internacional até o final do ano - ele possui contrato até o final de 2019 com o time gaúcho. A confirmação da contratação não foi realizada pela direção do Dragão, mas o vice-president...