Dragão contrata João Filipe, ex- Avaí

O Atlético goianiense acaba de reforçar a temporada com a contratação do zagueiro/volante João Filipe, de 28 anos, que estava no Avaí (SC). O atleta será opção para disputar vaga na zaga, com Bonfim, ou para atuar como segundo volante, brigando pela posição com Silva, Betinho e Abuda.

Em entrevista à Rádio 730, João Filipe disse que está muito feliz com a oportunidade. "Fico muito feliz de estar indo para uma equipe de grande porte como o Atlético, espero poder ajudar meus companheiros na competição e poder brigar por títulos. A torcida pode esperar muita raça e determinção de mim", afirmou, acrescentando que é um jogador versátil e está disposto a jogar "na posição que professor Marcelo [Cabo] achar melhor", declarou.

Além dele, a espectativa é que a direção atleticana anuncie em breve a chegada de mais um atacante.

Reforço

João Filipe estava no Avaí (SC), em que foi vice-campeão da Série B 2016 - o Dragão foi campeão. Também conquistou o título da Copa Sul-Americana 2012 pelo São Paulo.