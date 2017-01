Dragão busca reforços no mercado asiático

Cerca de 18 mil quilômetros separam Goiânia de Tóquio, megalópole capital do Japão. Número semelhante serve para delimitar a distância de Goiânia a Seul, a capital da Coreia do Sul. São caminhos opostos que se cruzam na rota do futebol.No leste asiático, ano passado, o Atlético buscou alguns dos campeões da Série B, como Gilsinho, Magno Cruz e Alison. Agora, o Drag...