Dragão aposta no ambiente interno

O Atlético teve desempenho pífio no 1º turno. Fez 12 pontos e uma das piores campanhas nos pontos corridos da Série A. Veio o 2º turno e, com ele, a reação. Com 6 pontos em 9 disputados, o Dragão tem 6ª melhor campanha do returno - em pontos, está igual a Atlético/MG, Flamengo, Botafogo, Vitória e só perde no saldo de gols -, além da liderança do Avaí (7 pontos). ...