Dragão aposta em promoção e público com Fla

Clube goiano reduz o valor do ingresso na compra antecipada para arquibancada, no sábado, em Goiânia

Ricardo Rafael

Total de torcedores que acompanharam jogos entre Atlético e Flamengo em Goiânia quase chega aos 100 mil. Em 2011 (foto), quando Ronaldinho Gaúcho vestia as cores do rubro-negro carioca, 37.828 pagantes viram o duelo no Serra Dourada