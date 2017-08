Dragão age rápido e acerta contratação de goleiro paulista

Após a saída do goleiro Felipe, que acertou transferência para o futebol português, o Atlético agiu rápido e contratou o goleiro Lucas Frigeri de 28 anos. O arqueiro reforça o Dragão ainda este ano, mas faz parte dos planos da equipe para a próxima temporada.

“Estamos buscando essa contratação, pensando em diminuir custos. Esse goleiro (Lucas Frigeri) tem um perfil e interessante e se encaixa no nosso pensamento para 2018, o histórico dele também é bom”, revela o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista.

Lucas Frigeri é oriundo da base do Catanduvense-SP e construiu carreira no futebol paulista. Sua última equipe foi o São Caetano, na qual o goleiro atuou em 11 oportunidades na Série A2 do Paulistão e sofreu 10 gols. O jogador ainda teve passagens pelo Atlético Araçatuba, Rio Claro e a Inter de Limeira - todos times de São Paulo - e a Luverdense.

A duração de contrato com o Atlético e data de apresentação do goleiro ainda não foram definidas pelo equipe rubro-negra.