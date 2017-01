Dragão: a versão 2017

Na pré-temporada, o técnico Marcelo Cabo procura formar time-base do Atlético para iniciar o Estadual, dia 28, diante do Vila Nova. Com 11 remanescentes do elenco campeão da Série B, Cabo esboça nova formação. A versão 2017 será formada a partir de poucos atletas com mais tempo de casa, aqueles que atuaram algumas vezes, os que não tiveram muitas chances, mas ficaram porque agradaram. Além disso, há os estreantes.

A síntese dessa mistura já será vista sábado, no Estádio Antônio Aciolly, diante do Gama, no primeiro jogo-treino de 2017. O torcedor não poderá assisti-lo, pois o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, ano passado, após vitória do Dragão sobre o Gama (3 a 1), em 16 de janeiro.

O novo Dragão deve iniciar o jogo com Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda, Silva, Jorginho, Luiz Fernando e Willians; Júnior Viçosa. O esboço do time abre briga por vaga entre os que chegaram e os que ficaram, como Marcus Winícius, que passará a ser o mais velho do elenco. Aos 31 anos, ele está à espera de nova chance após lesão seguida de cirurgia no joelho direito. Titular, ele se machucou em Anápolis em 5 de março passado. Depois, teve de encarar a recuperação. “Machuquei na 9ª rodada (Goiano). Demorei a operar. Voltei ano passado, mas o time estava encaixado. Meu contrato acabou”, disse Marcus Winícius.

“O Adson (Batista, diretor de futebol) quis me dar oportunidade. Para ele, merecida. Não seria bom para o clube terminar o contrato com a lesão no joelho. Não estava totalmente preparado para jogar. Eles entenderam o meu lado. Entendi o do clube. Se estou aqui, isso é porque mostrei condições”, frisou.

Volante de origem, mas adaptado à zaga, Marcus Winícius terá concorrência de Ikaro, de 21 anos. Cedido pelo Atlético (PR), ele foi do Fluminense e seleção brasileira sub-17. O Dragão também negocia com mais outro volante - Jean, de 22 anos, já foi do Paraná e está no Corinthians.

Briga por posição

Quem disputa vaga no novo time-base e quantos jogos tem pelo clube

Jogadores com mais tempo de casa

Volante/zagueiro Marcus Winícius (58)

Meias Jorginho (171 jogos) e Luiz Fernando (50)

Atacante Júnior Viçosa (102)

Jogadores com número médio de jogos

Goleiros Klever (24) e Marcos (14)

Zagueiro Ricardo Silva (16)

Atacante Ayrton (14)

Jogadores com poucos jogos

Goleiro Felipe (1)

Lateral direito Jonathan (1)

Volantes Silva (8) e Eduardo (7)

Atacantes Edson Júnior (2)

Estreantes

Lateral direito Daniel Borges

Laterais esquerdos Wanderson e Bruno Pacheco

Zagueiros Bonfim e Roger Carvalho

Volantes Betinho, Abuda e Ikaro

Meias Alípio e Luiz Felipe (base)

Atacantes Willians e Daniel dos Anjos