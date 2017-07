Douglas é disputado por rivais portugueses, diz jornal

Fora dos planos do Barcelona para a temporada 2017/2018, o lateral direito Douglas é disputado por dois rivais portugueses. O jornal A Bola estampou o jogador em reportagem que repercute informação do Globoesporte.com, que diz que Sporting e Benfica querem contar com o jogador goiano de 26 anos que foi revelado pelo Goiás.

Com o título "Derby por Douglas", a capa do diário português diz que o lateral direito está na lista de potenciais contratações dos dois clubes. Douglas está nos Estados Unidos com o Barcelona durante a pré-temporada do clube catalão.

Douglas, natural de Monte Alegre (GO), foi revelado pelo Goiás e se transferiu para o São Paulo em 2012. Dois anos depois, foi negociado por 4 milhões de euros com o Barcelona. Em agosto do ano passado, o jogador foi emprestado ao Sporting Gijón. Agora, pode voltar a ser emprestado, desta vez para o futebol português. O contrato com o Barcelona vai até meados de 2019.