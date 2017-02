Dores limitam perda de peso de Walter

Um dos principais nomes do elenco esmeraldino, o atacante Walter ainda não conseguiu entregar seu melhor em 2017. O jogador passa por um trabalho específico para atingir a forma física ideal e a comissão técnica trabalha para resgatar o bom futebol do camisa 18. Walter se apresentou acima do peso no início da pré-temporada. Com um trabalho forte, o jogador perde...