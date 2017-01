Domingão de empates nos jogos do Goianão

Além do empate por 2 a 2 entre Apaprecidense e Goiás, outros três jogos terminaram empatados pela 1ª rodada do Campeonato Goiano neste domingo (29).

Em Itumbiara, onde a partida entre Rio Verde e Crac foi realizada porque o estádio do time mandante não foi liberado para jogos, houve empate por 2 a 2. O Crac saiu na frente com Frontini (de pênalti), mas levou a virada com gols de Roger Guerreiro e Saulo. Nino Guerreiro, também de pênalti, empatou para o Crac.

No Estádio Valdeir José de Oliveira, que também teve problemas às vésperas do Estadual e só está liberado para dois jogos e para receber 700 torcedores, o Goianésia saiu na frente com gol de Fábio da Silva, mas Márcio Luiz empatou para o Iporá.

No Estádio Jonas Duarte, Anápolis e Itumbiara empataram sem gols.

A única partida da 1ª rodada que não terminou em igualdade foi a vitória do Vila Nova por 1 a 0 sobre o Atlético, no sábado (298). Leia sobre a partida aqui.

