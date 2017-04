Dois saem e dois chegam

O dia foi movimentado no departamento de futebol do Goiás. Duas contratações começaram os trâmites para se unirem ao elenco esmeraldino para sequência da temporada. Por outro lado, dois jogadores não fazem mais parte do plantel.O lateral direito Tony, de 27 anos, chegou do Mirassol (SP) e já treinou com os novos companheiros. O jogador vai assinar vínculo com duração at...