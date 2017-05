Do gol contra ao da vitória na estreia, Alemão comemora bom início do Vila

O Vila Nova começou bem a Série B, com uma vitória fora de casa sobre o Boa Esporte graças ao zagueiro Alemão, que marcou de cabeça. O atual momento do defensor é de comemorar. O jogador passou por situação complicada na final do estadual, contra o Goiás, após marcar um gol contra, mas se recuperou na estreia na Segundona.

“Me cobro bastante, procuro sempre estar nos treinamentos melhorando. Sou ser humano e estou suscetível a falhas. Fui cortar uma bola (na derrota por 3 a 0 para o Goiás, na partida de ida da final) e ela entrou. O torcedor fica chateado, mas eu mantive a cabeça no lugar e fui abençoado em fazer o gol da vitória (contra o Boa Esporte)”, destacou Alemão.

Com a chegada de Guilherme Teixeira, a disputa na defesa ficou acirrada, mas Alemão acredita que isso é bom para o Vila Nova. “Aqui, cada um vai procurar fazer o seu trabalho e o Hemerson (Maria) vai saber colocar quem estiver melhor. O mais importante é o Vila Nova sempre sair beneficiado com o melhor”, frisou.

O próximo desafio do Tigre é contra o Juventude, na sexta-feira (19), no Serra Dourada, às 20h30. Para esse confronto, Alemão espera um jogo complicado e de muita pegada. “A escola gaúcha é de muita marcação, então temos de ter muita tranquilidade e atenção durante o jogo, porque eles vão vir para jogar no contra-ataque . O torcedor que for ao estádio vai ver um Vila Nova diferente” ressaltou o defensor.