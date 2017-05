Divisão de Acesso: Goiânia contrata dois novos jogadores

O goleiro Wagner Bueno e o volante Arthur são os novos contratados do Goiânia para a Divisão de Acesso. O goleiro acompanhou o jogo-treino da equipe, nesta quarta-feira (10), contra o Itumbiara, na Vila Olímpica, que terminou empatado por 1 a 1.

Wagner Bueno, de 37 anos, passou por vários clubes goianos e disputou o Estadual deste ano pelo Anápolis. Em 2015 e 2016 esteve no Vila Nova, pelo qual foi campeão da Divisão de Acesso em 2015.

Já o volante Arthur, de 23 anos, vem do Velo Clube (SP), da Série A-2 Paulista, depois de passar por Grêmio Anápolis e Remo (PA). Ele surgiu no Vila Nova, em 2012, e ficou no colorado até 2015.

Além desses dois jogadores, a direção do Goiânia deve confirmar na próxima segunda-feira (15) a contratação de mais seis reforços para a Segundona.

Jogo-treino

No jogo-treino de ontem contra o Itumbiara, o Goiânia saiu na frente com um gol de Yago, aos 28 minutos do primeiro tempo, mas levou o empate aos 48, com Matheus Guerreiro, de pênalti.

O técnico Rogério Mancini escalou o Galo com Matheus; Willian (Jadson), Paulão, Samuel e João Guilherme; Juninho (Felipe), Igor (Pedro Gabriel), Mahatma (Evandro) e Pablo (Jean); Wagner (Denilson) e Yago (Lucas).