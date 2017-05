Dirigente segue com fé na virada

O presidente do Vila Nova, Ecival Martins, está entre aqueles que ainda não jogaram a toalha em relação ao título do Goianão, que será decidido hoje, contra o Goiás. “Os principais fatores em que eu acredito (para a virada) são Deus e o torcedor”, disse o dirigente, que, crê que parte da determinação do time se dá pela capacidade de vencer as dificuldades. “Além de tudo, é a c...