Dirigente do Furacão provoca Walter

Após se apresentar para a temporada com 8 quilos acima do ideal, Walter, atacante do Goiás, foi criticado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, seu ex clube, Mario Celso Petraglia. O dirigente postou uma reportagem sobre o ganho de peso do jogador e comentou: "Para esquecermos de vez! Infelizmente este moço terá vida curta de jogador, de atleta nunca teve! Pena!!!".

Walter e Petraglia já protagonizaram outros episódios polêmicos. No ano passado, quando estava se transferindo do Furacão para o Goiás, o jogador compareceu ao clássico contra o Coritiba e posou com uma faixa com os dizeres "Fora, Petragila". Na época, Walter negou a intenção, justificando que não havia lido o que estava escrito no objeto.

Em outra oportunidade, após sua transferência para o Goiás, Walter afirmou que o presidente do Atlético era doente, mas não explicou se falava do comandante do Conselho Deliberativo ou do executivo, Luiz Sallim Emed.

Agora no Goiás, em sua segunda passagem pelo clube, Walter vem lidando, além do excesso de peso, com dores no joelho direito. Nos dois primeiros dias da pré-temporada, ele foi a campo por poucos minutos na quarta-feira, e deu uma corrida leve.

A expectativa no clube é que o jogador se recupere logo para intensificar o programa especial de condicionamento físico preparado especialmente para ele. No Atlético, no início do ano passado, ele chegou a perder 15 kg e se aproximou dos 92 kg, considerado ideal para ele.