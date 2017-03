Diretoria do Dragão encaminha acerto com Walter

Com a “negociação encaminhada” para ter o atacante Walter na disputa da Série A do Brasileiro, o Atlético espera ter a resposta do jogador em breve. Para jogar do Dragão, Walter já teria aceitado a proposta salarial oferecida pelo clube, apesar de o diretor de futebol do clube, Adson Batista, não confirmar isso.“Estamos conversando. A negociação está encaminhada. Por...