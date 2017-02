Diretoria do Atlético não muda projeto, mas quer reação imediata nos próximos jogos

O empate por 0 a 0 com o Iporá trouxe insatisfação geral entre os atleticanos. Torcida, elenco, comissão técnica e diretoria não gostaram nem do resultado em casa nem do pífio desempenho do time, que lidera o Grupo B com 11 pontos, mas pode perdê-la hoje para a Aparecidense.Insatisfeito com a atuação do time, o diretor de futebol Adson Batista diz que não muda o projeto...