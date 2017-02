Diretores em estágios opostos

O duelo entre Vila Nova e Atlético vai além das quatro linhas. Fora de campo, uma boa disputa é na direção de futebol, em que se contrapõem o experiente Adson Batista, com mais de dez anos à frente do Dragão, e o jovem Felipe Albuquerque, que chegou ao Vila em junho de 2016.

Felipe veio como esperança de renovação e tenta implantar uma nova filosofia, com um projeto a médio e longo prazos. Precisa, então, mudar a cultura no clube. Para se firmar, não cultiva segredo. “Preciso conquistar títulos. No futebol, só fica quem vence”, diz Felipe.

Adson chegou ao Atlético no fim de 2005. Ganhou títulos, obteve acessos e acumulou conhecimento. Aprendeu com os reveses, como em 2007, na Série C, quando o time deixou o acesso à Série B escapar na rodada final. “Foi o momento mais difícil. Parece que não tinha mais ambiente.” Nem o descenso à Série B (2012) foi tão penoso.

Adson e Felipe mantêm contato. Felipe diz que Adson é uma referência. “Sempre aprendo com o Adson Batista, que é o mais longevo e vitorioso executivo do futebol goiano. O atleticano agradece. “É reconhecimento pelo trabalho que tenho feito. Vejo o Felipe no caminho certo. Terá de criar raízes no Vila. Mas é assim. Nas dificuldades, você cresce.”