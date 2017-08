Diretor do Dragão e empresário revelam proposta por goleiro

Por enquanto, ainda é uma sondagem. Mas, na segunda-feira (28), o futuro do goleiro Felipe deve ser definido pelo Atlético. O jogador, vetado para o jogo contra o Corinthians por ter ingerido substância proibida, após sentir-se mal na noite de segunda-feira (21) e procurar atendimento médico numa unidade de saúde de Goiânia, tem proposta do futebol português - o nome do clube não foi revelado.

"Não posso antecipar muita coisa, detalhes. Mas, a proposta já está nas mãos do Adson (Batista, diretor de futebol e vice-presidente do Atlético). É algo rápido. Vamos aguardar o pronunciamento do clube, ver como ficará", disse, por telefone, Gustavo Carmo, procurador do atleta. Adson Batista admitiu a sondagem. Não revelou detalhes, mas ele aguardará para tratar do assunto a partir de segunda-feira.

Como o clube já está em fase de contenção de despesas, em termos de futebol, não será surpresa se houver evolução na negociação. O contrato de Felipe, com o Atlético, é só neste ano. O jogador tem vínculo, até a próxima temporada, com o Anápolis, que também terá de analisar a situação dele - o clube estaria disposto a liberar o atleta.

A janela para inscrição de novos jogadores na Liga de Portugal se fechará no dia 22 de setembro. Em recuperação, Felipe não treinou nesta quarta-feira e na quinta-feira, mas tem comparecido ao clube para fazer tratamento.