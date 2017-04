Diferentes do 1º clássico, Flu e Vasco abrem semi do Carioca

Fluminense e Vasco abrem às 19 horas de hoje, no Maracanã, a semifinal do Estadual do Rio. Será o segundo duelo entre as equipes neste ano, após quase três meses desde o primeiro clássico.

O único encontro entre os times nesta temporada ocorreu na 1ª rodada da Taça Guanabara, em 29 de janeiro. Na ocasião, a equipe tricolor venceu por 3 a 0. De lá pra cá, muita coisa aconteceu.

O Fluminense foi campeão do 1º turno -o que garantiu a vantagem do empate nesta semifinal-, chegou às oitavas de final da Copa do Brasil e disputou outros quatro clássicos.

Já o Vasco trocou Cristovão Borges por Milton Mendes, venceu a Taça Rio e acumulou cinco dérbis - dois empates e uma derrota diante do rival rubro-negro, junto de um triunfo e um empate frente ao time de General Osório.