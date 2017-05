Diego e Conca trabalham com grupo do Flamengo e podem ser testados em jogo-treino

Os meias Conca e Diego participaram, nesta sexta-feira, de um treinamento com o restante do grupo do Flamengo no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. A dupla poderá ser testada em um jogo-treino que o clube planeja para a próxima semana.

O argentino Darío Conca, contratado no início do ano do futebol chinês, atravessa um longo processo de recuperação devido à uma grave lesão no joelho. Já Diego está fora da equipe desde o mês de abril, quando realizou uma artroscopia, após torcer o joelho direito em um lance da partida contra o Atlético Paranaense, no estádio do Maracanã, no Rio, pela Copa Libertadores.

Agora, o time rubro-negro terá pela frente, neste domingo, às 16 horas, o mesmo o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, desta vez em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe curitibana eliminou o Flamengo da Libertadores com a vitória obtida diante do Universidad Católica, no Chile, na última rodada da fase de grupos da competição continental (combinada com a derrota flamenguista para o San Lorenzo, em Buenos Aires).

Para o confronto deste domingo, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o meia Éverton e o atacante colombiano Orlando Berrío, contundidos. Ambos permaneceram na academia durante as atividades desta sexta-feira. Mas o zagueiro argentino Donatti, outra baixa daquela partida contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, voltou a trabalhar com o restante do elenco no campo do CT.