Diego desfalca rubro-negro por seis semanas

O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, confirmou ontem, em entrevista coletiva, que o meia Diego terá de passar por uma cirurgia no joelho direito depois de se lesionar na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, pela Libertadores.

Autor do segundo gol flamenguista no confronto, o meio-campista se lesionou no segundo tempo e precisou ser substituído. Exames de imagem confirmaram as lesões no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho.

Tannure informou que ele sofreu dois tipos de lesão no joelho que irão exigir um período de até seis semanas de recuperação.

Assim, o jogador se tornou desfalque certo para a reta decisiva do Carioca, cujas semifinais serão nos próximos dias 22 e 23 de abril e os dois jogos da decisão estão marcados para 30 de abril e 7 de maio.

Para completar, Diego também se tornou baixa de peso para os dois próximos duelos da Libertadores, contra o Atlético-PR, no dia 26 deste mês, em Curitiba, e contra a Universidad Católica, no dia 3 de maio, no Maracanã.

O atleta também deverá ficar fora da estreia da equipe rubro-negra no Brasileirão, no dia 13 de maio, contra o Atlético-MG, também no Rio, assim como se tornou dúvida para a rodada final do Grupo 4 da Libertadores, na qual o time carioca pegará o San Lorenzo, no dia 17, na Argentina. Ele só teria alguma chance de atuar neste último confronto se conseguir se recuperar dentro do prazo mínimo estipulado de quatro semanas de afastamento.CONTINUA NA PÁGINA