Diante do Itumbiara, Vila Nova tenta retomar ponta do Grupo A

Após uma semana inteira sem jogos e de muito treinamento, o Vila Nova entra em campo neste domingo (2), no Serra Dourada, às 16 horas, para enfrentar o Itumbiara, pela 14ª rodada, tentando retomar a ponta do Grupo A.

Durante a semana, o técnico Mazola Júnior não deu nenhuma pista da equipe que irá a campo contra o Gigante da Fronteira e, como virou rotina, fechou a última atividade. A única certeza é que o volante PH não irá para a partida, já que está no departamento médico com uma entorse no tornozelo. A principal opção para a vaga é Fagner.

Certeza no time titular é o goleiro Elisson, que assumiu a camisa 1 na penúltima rodada, não tomou gols e agora não quer largar mais a titularidade. "Vivo um momento muito especial, consegui ajudar a equipe nos dois jogos que fiz, vim trabalhando nesse tempo que não era titular, esperando a minha oportunidade, mas sempre respeitando o Wendell", afirmou o jogador.

Já experiente, Elisson, de 30 anos, sabe que a classificação adiantada do time dá uma tranquilidade, mas os jogadores devem manter-se focados. "Nós temos de ter os pés no chão, porque nada é fácil. Viemos de resultados negativos, que mexeram um pouco com a gente, mas tenho certeza que a equipe já se recuperou e está bastante preparada para a sequência do campeonato", frisou Elisson.

Com uma semana cheia, o Tigrão fez muitos treinos de finalização, já que o pessoal da frente não está com a pontaria afiada. Nos últimos cinco jogos, o time marcou apenas dois gols. Além disso, dos quatro times que estão na faixa de classificação para as semifinais, o Vila tem o pior ataque, com 14 gols marcados.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 16 horas

Árbitro: Jefferson Ferreira.

Assistentes: Márcio Soares e Paulo César Almeida.

Ingressos: 40 reais (arquibancada) 60 reais (cadeira). Torcedores com o bilhete da Timemania com o Vila Nova como time do coração pagam meia.

Vila Nova: Elisson; Maguinho, Alemão, Wesley Matos, Jonathan; Geovane, Fagner, Everton; Matheus Anderson, Moisés, Wallyson;

Técnico: Mazola Júnior

Itumbiara: Rodrigo Calaça; Douglas, Dimas, André Ribeiro, Bruninho;Mateus Magro, Thiago Dias, Guto, Marcelo Labarthe; Gilmar Vanilson;

Técnico: Luizinho Vieira