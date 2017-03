Diante do Crac, Dragão quer pôr fim à inconstância que apresenta no Goianão

Irregular no Estadual, apesar do 2º lugar no Grupo B (14 pontos), o Atlético fecha hoje participação no 2º turno, fora de casa e diante de um adversário difícil. O Dragão vai a Catalão, onde o Crac, time local, reencontrou motivação após bater o Anápolis (3 a 0). Leão do Sul e Dragão medem forças às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca, que costuma receber bons públicos quando o Crac obtém resultados positivos.

Um detalhe em comum entre os times chama atenção. Até agora, ambos não conseguiram série de vitórias seguidas. Para o Crac, em casa, não é diferente - é vencer para subir pontuação (tem 8 pontos) e melhorar a posição, pois terá jogos difíceis no returno. Desde 2012, o Leão do Sul disputou o Goianão só para garantir a permanência na elite. Depois de cinco anos, não fugiu ao padrão e travará a disputa com Rio Verde, Iporá, Anápolis e Itumbiara por espaço na elite. No 3º turno, tem jogos difíceis: dois diante de times da capital (Goiás e Vila Nova) e também pegará concorrentes ao descenso (Itumbiara e Iporá).

Ao Atlético, que vive euforia pela contratação de Walter, ir à semifinal do Estadual é obrigação. Mas o Dragão se vê às voltas com a irregularidade: nas três últimas rodadas, empatou com Iporá (0 a 0), bateu o Itumbiara (3 a 0) e perdeu do Goiás (2 a 1). Terá de pontuar em Catalão.

“O Crac vem de vitória e tem um treinador (Alexandre Barroso) muito competente. Trabalhamos juntos no futebol árabe”, disse Marcelo Cabo, treinador do Atlético que não poderá ficar no banco, hoje, por causa da expulsão no clássico. O auxiliar Rodolfo Oliveira comanda o Dragão. Cabo e Barroso estavam na Arábia Saudita, em 2006 - Cabo era auxiliar de Marcos Paquetá na seleção árabe e Barroso estava no Al-Hillal.

Além de Cabo, o Dragão tem três suspensos: Betinho (volante) e Júnior Viçosa (atacante), expulsos, e Luiz Fernando (meia), que recebeu o terceiro amarelo.

Outra baixa é Roger Carvalho (zagueiro), se recuperando de lesão. Por fim, Cabo troca Daniel Borges por Jonathan (lateral). A zaga terá dupla que não jogou junta: Bonfim (cumpriu suspensão) e Ricardo Silva (recuperado de lesão). No meio, entram Silva e o rápido Willians. Por fim, o atacante João Pedro, de 18 anos e 3 gols na Copa SP, faz o primeiro jogo como profissional.

CRAC

Bruno Colaço; Rodrigo Dias, Sílvio, Rafael Morisco e Jean; Francesco, Gilberto, Sidney e Robertinho; Nino Guerreiro e Carlos André. Técnico: Alexandre Barroso

Atlético

Klever; Jonathan, Bonfim, Ricardo Silva e Wanderson; Abuda e Silva; Jorginho, Willians e Negueba; João Pedro. Técnico: Rodolfo Oliveira (interino)

Local:Estádio Genervino da Fonseca (Catalão). Horário:16 horas. Árbitro: Roberto Giovanny. Assistentes: Cristhian Passos e Adriano Mendes. Ingressos: 30 reais