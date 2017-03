Diante do caçula, Camaleão quer emplacar 5ª vitória

Empolgada por conquistar quatro vitórias consecutivas - a melhor sequência do Campeonato Goiano -, a Aparecidense pretende dar mais um passo rumo à classificação à semifinal do Goianão. Líder do Grupo B, o Camaleão considera o duelo contra o Iporá, marcado para hoje, no Anníbal Batista de Toledo, às 16 horas, um confronto-chave para o objetivo de alcançar uma vaga no qua...