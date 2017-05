Diante do ABC, Vila Nova tem filho da terra como trunfo

Para não perder contato com a parte de cima da tabela da Série B, o Vila Nova, que possui 4 pontos, duela hoje contra o ABC, no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 16h30. Para esse duelo, o setor ofensivo do Tigre terá de voltar a funcionar, para quebrar a invencibilidade da equipe potiguar em casa, que já dura 32 partidas.As esperanças do torcedor colorado estão em cima...