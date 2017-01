Dia da reconciliação entre Moisés e Vila Nova

Entre tapas, beijos e ameaças de separação, o casamento entre Vila Nova e Moisés teve reconciliação. Ontem, a lua de mel foi anunciada pelo presidente Ecival Martins, que renovou contrato do atacante até o fim de 2018. “Hoje (ontem), é um dia especial para o Vila Nova. Passamos por uma semana muito conturbada, mas chegamos a um bom termo. Como em um casamento, às vezes, tem de se parar para fazer um recall (procedimento utilizado para reparo de problemas de fábrica em produtos)”, comparou Ecival Martins.

O salário de Moisés foi dobrado e chegará aos cerca de R$ 40 mil mensais. “Em nenhum momento, o Moisés colocou a faca na garganta do clube. Ele sempre se mostrou sensível às nossas dificuldades financeiras. O novo contrato está dentro do orçamento do clube”, garantiu Ecival, avalizado por Moisés. “Nunca pedi nem metade do salário que o Ceará me ofereceu (cerca de R$ 90 mil). O que eu acordei com o presidente (Ecival Martins), agora, foi o mesmo valor do fim da Série B”, disse Moisés.

O atacante tinha vínculo contratual com o Vila até o final de 2017, mas recebeu proposta tentadora do Ceará. Então, entrou na Justiça do Trabalho, sexta-feira, em busca de uma liminar que o liberasse para acertar com outro clube, até o julgamento, que estaria marcado para maio.

O jogador alegou que sua carteira de trabalho não havia sido assinada, além de atraso nos pagamentos de FGTS e três meses de salário. Para renovar contrato, Moisés retirou a ação. Na sexta-feira, Ecival havia garantido que o clube não devia o jogador.

Esquivou

O curioso é que, quando questionados sobre a contradição das informações dadas por ambos, dirigente e jogador foram evasivos e se restringiram a dizer que houve erros de ambas as partes. “Desde que assumi o clube, não pago um mês e deixo outro. Talvez, falhamos em não ter procurado o atleta para renovar o contrato antes das férias dele”, salientou o dirigente.

Moisés também fez mea culpa. “Tive proposta de dois anos de contrato com salário bem acima do que ganhava no Vila. Isso mexeu comigo. Tinha direitos, como a carteira de trabalho sem assinar. Talvez, tenha me equivocado ao entrar na Justiça, mas o Vila teve sua parcela de culpa”, argumentou Moisés.