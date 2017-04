Dia D para 4 brasileiros na Libertadores

Não é o típico jogo do “matar ou morrer”, mas Atlético (PR) e Flamengo farão, nesta quarta-feira (26), uma partida que definirá se a vida dos dois clubes, nas duas rodadas finais do Grupo 4 da Libertadores, será mais tranquila ou sob muita pressão. Se vencer, o time carioca ficará muito perto da vaga à próxima fase e deixará o rival do Paraná na obrigação de buscar dois triunfos no restante da fase. Por outro lado, uma vitória paranaense, no jogo que começará às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, deixa o grupo embolado até a última rodada.

Líder, a equipe carioca deve ir para o jogo com a base que derrotou o Botafogo (2 a 1) no fim de semana. A única dúvida deve ser na zaga, pois o argentino Donatti está recuperado das dores musculares que o tiraram do clássico carioca, na semi do estadual. Assim, jogará ao lado de Réver.

No Atlético, o técnico Paulo Autuori terá desfalques. Ele terá de improvisar na lateral direita, já que Jonathan foi vetado. Com isso, o zagueiro Zé Ivaldo atuará. Pablo (atacante) e Carlos Alberto (meia) não devem jogar.

O Atlético (MG) faz, nesta quarta-feira (26), sua primeira decisão na edição da Libertadores 2017. Pressionado pelo revés (1 a 0) no Paraguai, o Galo revê o Libertad, às 19h30, agora no Estádio Independência. Terá de vencer para não ficar em situação mais difícil no Grupo 6. A equipe saiu da liderança, ocupada pelo argentino Godoy Cruz (7 pontos), e viu o Libertad igualar sua pontuação (4 pontos), ainda que tenha ficado atrás por causa dos critérios de desempate.

Já o Palmeiras buscará, no remédio mais amargo possível, solução para curar tristeza pela saída do Paulista. O jogo mais complicada da Libertadores - contra o Peñarol, nesta quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), em Montevidéu - é a saída para tentar acalmar ânimos depois da queda no sábado, para a Ponte Preta. O jogo será no Estádio Campeón del Siglo. A vitória fora deixaria o time praticamente na 2ª fase.