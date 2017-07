Destaque da virada, Diego Rosa divide méritos: "A equipe toda está de parabéns"

Se o Atlético não tinha vencido como visitante no Brasileirão e não sabia o que era vencer uma partida há nove jogos, tudo isso caiu após a virada sobre a Chapecoense. O triunfo teve um destaque, que costuma não ser muito lembrado com carinho pelos torcedores: o atacante Diego Rosa.

Hoje jogando com a 9, o atacante teve a missão de substituir o suspenso Walter. E respondeu em campo com um gol e uma assistência na vitória de 2 a 1. Após o jogo, Diego Rosa elogiou a postura da equipe, mas salientou a necessidade do time continuar evoluindo. “Estávamos realizando bons jogos, mas pecando. Temos que ficar mais atento para reverter nossa situação”, disse o atacante ao Premiere.

Quem também ajudou diretamente na vitória foi o atacante Niltinho. Com informações durante a semana, o atleta, que pertence a Chapecoense, ajudou diretamente na postura que o time teve na partida se baseando na tática adversária. “Ele conhece os jogadores daqui, ajudou bastante. A equipe toda está de parabéns, fizemos um bom jogo, mantivemos a bola e conseguimos sair com uma vitória daqui”, frisou Diego Rosa.

O atacante, que briga por uma posição na equipe titular, entende que cabe ao treinador do Atlético definir quem entrará em campo nos próximos jogos. “Estou trabalhando, tem outros jogadores na posição. O que o João (Paulo Sanches) optar eu vou aceitar. Quando tiver a oportunidade é fazer o que fiz hoje”, afirmou Diego Rosa.