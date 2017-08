Desfalcado, Goiás luta por reabilitação no Sul

Sem vencer há quatro rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás encara o Brasil de Pelotas, nesta terça-feira (22), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), às 19h15. O técnico Argel Fucks teve de mexer mais uma vez na equipe e colocará em campo dupla de volantes que até pouco tempo sequer era cogitada. O setor de contenção no meio de campo é o mais desfalca...