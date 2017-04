Desenho defensivo leva Goiás à final

Com uma formação defensiva inédita, que nunca havia jogado junta, o Goiás conquistou, ontem, o direito de fazer a final do Estadual e buscar tricampeonato - foi bi, em 2015 e 2016. O Goiás segurou o 0 a 0, num jogo fraco técnica e taticamente contra o Atlético, no Serra Dourada. Assim, o alviverde termina o ano invicto diante do Dragão - são três vitórias e o empate da partida de volta da semifinal.

Quando se esperava que o jogo tivesse como protagonistas os atacantes Léo Gamalho (Goiás) e Júnior Viçosa (do Atlético), houve situação inversa. A inédita formação defensiva alviverde foi eficiente e segurou o empate. Os atacantes passaram em branco no clássico.

O Goiás se redimiu da semana de contratempos. Após derrota (3 a 0) e eliminação na Copa do Brasil, na quarta-feira, para o Fluminense, o técnico Sílvio Criciúma tinha desafios. Além de levantar a moral do elenco, o treinador interino teve de encontrar substitutos para o lateral direito Helder (suspenso), o volante Pedro Bambu (opção na lateral, não se recuperou de lesão) e o zagueiro Fábio Sanches (vetado com pubalgia). Havia receio de que pudesse dar errado.

Sem opção na lateral direita e tempo para preparar a nova formação, Criciúma improvisou o zagueiro Everton Sena na lateral e escalou dupla de zaga ainda não usada neste ano: o grandalhão David Duarte e o canhoto Alex Alves, retornando à lateral esquerda o improvisado volante Patrick. Deu certo.

A formação inédita foi trabalhada num só treino, com os portões fechados e cerca de 50 minutos, sábado. Depois, houve a preleção e o “desenho do professor”, como definiu Alex Alves, o escolhido na vaga de Fábio Sanches. No elenco do Goiás, coincidentemente os únicos que poderão conquistar o tri do Estadual são David Duarte e Alex Alves, que estiveram nas duas últimas campanhas de título.

David Duarte é um predestinado a ser chamado para disputar finais. Reserva, costuma ver as chances baterem à porta. A estreia foi justamente na final de 2015, quando Hélio dos Anjos decidiu buscá-lo na base. Escalado, atuou nos 2 a 0, fora, sobre a Aparecidense. Voltou à final, entrando no lugar de Felipe Menezes, destaque da decisão. Ano passado, atuou duas vezes e bateu pênalti contra o Anápolis.

“O nosso objetivo era não tomar gol. Há algum tempo, eu e o Alex não jogávamos juntos. Mas é preciso se preparar, já que as chances aparecem quando menos se espera”, frisou David Duarte. No entanto, ele estará fora da 1ª final, pois recebeu terceiro cartão amarelo ontem.

Everton Sena, criticado pelas falhas em jogos anteriores, festejou boa atuação e lembrou que, no Santa Cruz, em 2013, foi lateral. Improvisado ontem, teve algum trabalho com Negueba. Deve voltar à zaga. “Cumprimos a missão. Seguramos o 0 a 0 e estamos na final. É o que interessa.”

Situação inusitada, também, é a de Patrick. De jogador cotado para deixar o clube, no início do ano, foi improvisado na lateral esquerda, tem jogado bem e obteve pontos importantes para renovar o vínculo, que terminará em maio.