Desafio e diversão na São Silvestre

O clima de festa contagia boa parte dos 30 mil inscritos para a Corrida de São Silvestre. Fora os que partem no pelotão de elite da prova, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro de cada ano, a maioria dos corredores pouco se importa com o cronômetro enquanto percorre os 15 km nas ruas paulistanas.Com o réveillon batendo à porta, a disputa parece ficar em...