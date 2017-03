Desafio com 11 curvas e muita velocidade

Mesmo com altas temperaturas e chuvas que chegam sem avisar e, muitas vezes, desafiam estratégias, o autódromo de Goiânia tem, hoje, um dos circuitos mais queridos por pilotos. Nele, terá início, neste fim de semana, a temporada 2017 da Stock Car, ao lado do Campeonato Brasileiro de Turismo e do Mercedes-Benz Challenge.Atual integrante da equipe Hot Car Competições, Sér...