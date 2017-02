Depois de correr durante a gravidez, atleta tem companhia da filha nos treinos

A corredora Michele Andraschko, de 34 anos, tem uma companheirinha inseparável para seus treinos de corrida. É conduzindo a filha Bárbara, de 2 meses, que ela se prepara para a prova de 5km do Circuito Mulher Unimed, no dia 5 de março - as inscrições se encerram na terça-feira. Mesmo pequenina, a bebê já está acostumada ao ritmo da mãe.

Gerente de qualidade de uma fábrica de processamento de tomates em Goiânia, Michele praticou corrida durante a gravidez e, após o nascimento de Bárbara, voltou à atividade caminhando e, aos poucos, voltou a correr.

“É muito motivante e gostoso porque não tiro esse momento que tenho com ela. Tem de ter cuidados, mas acho que vale a pena. Estou em um momento com o bebê e fazendo algo que gosto”, conta Michele, que disputou uma corrida de 5km no último ao lado do marido, Francisco Andraschko, que empurrou o carrinho durante todo o percurso. O desafio do casal é correr uma meia maratona (21km) em Brasília, em novembro, quando Bárbara estará com 11 meses.

Para levar Bárbara aos treinos e às corridas, Michele se preocupa em amamentar e trocar fraldas antes de sair de casa. O carrinho é preparado para o momento. Tem três rodinhas, amortecedores reforçados, mosquiteiro e com uma estrutura para proteger do sol. “Ela gosta muito de ficar me olhando enquanto corro. Bebês gostam de conhecer o mundo.”

Durante o trajeto, Michele observa o tempo todo como está Bárbara dentro do carrinho. Se a pequena reclama, ela para e pega no colo. “Para mim, é muito gostoso poder continuar fazendo algo que fazia e levá-la.”

A corrida já fazia parte da rotina de Michele antes da gravidez. Quando engravidou, a primeira médica que consultou recomendou que não corresse. Ela buscou outra opinião. “É preciso conversar com um médico que não tenha tabu. O médico pediu que eu não corresse até as primeiras 12 semanas. Esperei e, depois disso, corri normalmente.”

Michele praticou corrida até o sétimo mês de gravidez. Depois, não conseguiu mais por causa do peso. Passou a caminhar, o que fez até a véspera do parto. Na gestação, ela ganhou de 12kg a 15kg. Após o parto, só voltou a correr quando o médico liberou. Como passou por uma cesariana, precisou esperar 30 dias por causa dos pontos.

Outros pontos importantes para a prática da corrida durante a gravidez são alimentação adequada e acompanhamento de um professor. “Se for correr sem orientação, pode ter risco. Quando estava cansada, só caminhava.”

Serviço

Veja os detalhes das provas do Circuito Mulher Unimed

Data: 5 de março (domingo)

Percursos: 5km e 10km

Horário da largada: 7h30

Local da largada: Goiânia Shopping

Kit: úmero de peito, medalha e chip

Inscrições: até dia 28 (terça-feira), pelo site www.circuitomulher.com.br

Valor das inscrições: R$ 85 (atletas filiadas à Federação Goiana de Atletismo têm 10% de desconto, mulheres acima de 60 anos têm 50% de desconto e atletas com deficiência são isentas da taxa de inscrição)

Idade: maiores de 16 anos (5km) e maiores de 18 anos (10km)