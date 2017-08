Delegação da Chapecoense é recebida pelo Papa no Vaticano

(ANSA) - O papa Francisco se reuniu com os jogadores da Chapecoense, os quais visitaram nesta quarta-feira (30) o Vaticano e assistiram à audiência geral na Praça São Pedro.

O time está na capital italiana para disputar um amistoso com a Roma na próxima sexta-feira, no Estádio Olímpico. O Papa, nascido na Argentina e torcedor fanático do San Lorenzo, recebeu com alegria os atletas brasileiros e dirigentes da Chape.

Ele também abraçou e cumprimentou familiares das vítimas do acidente aéreo de novembro de 2016, concedendo uma benção às fotografias dos jogadores mortos.

A equipe da Chapecoense presenteou o Papa com uma bola de futebol nas cores branca e verde, marcas do clube. Em seguida, a delegação de 85 pessoas do Brasil posou para uma foto oficial com Francisco.

A reunião do Papa com os jogadores ocorre quase um ano após o acidente aéreo que matou quase toda a equipe da Chape durante uma viagem para a Colômbia, onde o clube catarinense disputaria a final da Copa Sul-Americana. Ao todo, 71 dos 77 passageiros morreram. Os seis sobreviventes são os jogadores Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto; o jornalista Rafael Henzel, e os tripulantes Erwin Tumiri e Ximena Suarez.