Delegação é reforçada em BH

A delegação do Goiás chegou a Belo Horizonte e recebeu dois reforços. O lateral direito Tony e o zagueiro David Duarte se juntam ao grupo e se tornam opções ao técnico Sérgio Soares. Após cumprir dois jogos de suspensão, Tony está liberado para jogar amanhã, às 21h30, contra o América-MG. David Duarte se recuperou de uma entorse no tornozelo e deverá ganhar a vaga do zague...