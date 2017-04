Definidos preços dos ingressos para 1º jogo da final do Goianão

Mandante do primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, o Vila Nova definiu nesta terça-feira (25) os preços dos ingressos para o duelo diante do Goiás. Os bilhetes custarão entre R$ 20 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 60 (cadeira inteira). O confronto que abre a definição do título estadual será domingo, às 16 horas, no Serra Dourada.

O benefício da meia-entrada será estendido para quem estiver usando a camisa de um dos dois clubes ou apresentar uma aposta no concurso mais recente da Timemania, com Vila ou Goiás como clube do coração. Isto significa dizer, que grande parte dos bilhetes deve ser vendida ao preço de R$ 20 (arquibancada) e R$ 30 (cadeira).

As vendas começam nesta quarta-feira (26) em nove pontos, incluindo o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e Empório Goiás, na sede do alviverde, na Serrinha.

Serviço

Ingressos

Vila Nova x Goiás

Final do Campeonato Goiano

1º jogo

30/4 (Domingo)

Horário: 16 horas

Local: Estádio Serra Dourada

Valores:

Arquibancada: R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia)

Cadeira: R$ 60,00 (inteira)/R$ 30,00 (meia)

Obs: O benefício da meia-entrada é garantido a torcedor com a camisa de Vila Nova ou Goiás, Timemania, estudantes e idosos.

Postos de venda

Onésio Brasileiro Alvarenga

Quarta-feira (26/4) das 8h às 18h

Quinta-feira (27/4) das 8h às 18h (no Inflável do Sócio Tigrão (OBA).

Sexta-feira (28/4) das 8h às 18h

Sábado (29/4) das 8h às 17h

Domingo (30/4) das 8h às 12h (na bilheteria do OBA)

Empório Goiás (Serrinha)

Quarta-feira (26/4) das 8h às 18h

Quinta-feira (27/4) das 8h às 18h

Sexta-feira (28/4) das 8h às 18h

Sábado (29/4) e domingo 30/4 das 8h às 13h

Lojas Flávios - De Quarta-feira (26/4) a domingo (30/4), respeitando os horários de funcionamento de cada estabelecimento

Shopping Flamboyant

Goiânia Shopping

Buriti Shopping

Shopping Passeio das Águas

Vila Nova

Centro

Avenida 24 de Outubro